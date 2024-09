APÓS ACIDENTE

Esposa de Zé Neto atualiza estado de saúde do cantor: 'Só um susto'

Sertanejo apareceu com a testa enfaixada

A esposa do cantor Zé Neto deu detalhes, na manhã deste domingo (29), sobre o acidente que o sertanejo sofreu no sábado (28) e atualizou o estado de saúde dele. Em vídeo, Natália Toscano explicou que a situação aconteceu na casa de Cristiano, dupla de Zé Neto, enquanto os dois artistas estavam andando de quadriciclo.

"Zé acabou passando em um buraco e bateu a cabeça em uma armação no ferro do carro. Cortou [a cabeça] e precisou dar pontos", conta. "Graças a Deus não foi nada demais. Sangrou bastante, mas é normal, é uma região com mais vasos [sanguíneos], acrescentou.