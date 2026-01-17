DE TUDO QUE EU VEJO

Estado criativo: como Salvador transforma afeto, autoria e memória em cultura

Eventos, marcas e projetos artísticos revelam uma cidade em sintonia com a economia criativa

Gabriela Cruz

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10:32

Alina Amaral na Feira Na Rosenbaum Crédito: divulgação

Há momentos em que a cidade parece operar em sintonia fina. Moda, arte, design, comportamento e memória se entrelaçam e revelam uma Salvador que cria como forma de permanência, ocupando espaços históricos, ressignificando tradições e apostando na autoria como resposta ao presente. O fio que que conduz essa narrativa é o da valorização do fazer, do afeto como linguagem e da leveza como estratégia de vida e de consumo. É a cidade em estado criativo.

Últimos dias

O Mercado do Tira chega ao seu fim de semana final neste sábado e domingo, encerrando a terceira edição do evento que ocupa o Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, com uma curadoria dedicada à moda autoral, ao design e à experiência de lifestyle. Com entrada gratuita, a feira reúne marcas como Amará, Aqui Brasil, By Nina Brand, De Tudo Que Eu Vejo, Eyde Dantas, Fê Abbehusen, Guiguirika, Kolombina, Luana Rodrigues, Muzuá Bahia, Plier, Pythia, Soul Seven Club e Ticiana Hoisel.

Ao longo dos quatro dias, o espaço se consolida como vitrine da cena criativa baiana, aproximando público e produtores em um ambiente que estimula o consumo consciente e a circulação no Centro Histórico. A programação inclui ainda ativações culturais, como a Experiência K-Day, reforçando o caráter plural do evento.

Primeira vez

De 22 a 25 de janeiro, o Palacete Tirachapéu recebe a Feira na Rosenbaum + Nordestesse, que desembarca pela primeira vez em Salvador reunindo mais de 70 marcas de moda, acessórios, design, arte, decoração e bem-estar, vindas de diversas regiões do Brasil. A edição é fruto de uma parceria inédita entre dois projetos de grande relevância no cenário criativo nacional.

“É a primeira vez que a Nordestesse e a Feira na Rosenbaum se unem para organizar juntas uma feira e a gente queria muito que essa estreia fosse em Salvador”, afirma Daniela Falcão, fundadora da Nordestesse. Já Cris Miranda Rosenbaum destaca o caráter coletivo da iniciativa: “Para viabilizar nosso projeto de levar a feira para diversas partes do Brasil, é fundamental o apoio de profissionais locais. Essa parceria era justamente o que faltava para nos levar a Salvador; um sonho realizado”.

Espírito Bonfim

Inspirada na Lavagem do Bonfim, a nova coleção Bonfim, da Gamboa Brasil, traduz sincretismo, fé e tradição em peças de seda pura, com cortes leves e tiragem limitada. A paleta de azuis e brancos dialoga com a estética da festa e com elementos da arquitetura, da flora e do ritual que marcam uma das celebrações mais simbólicas da Bahia.

Assinada por Meire Ehrensperger, a coleção reforça a trajetória da marca, que nasceu dos lenços autorais e expandiu seu repertório para o vestuário, mantendo a exclusividade como premissa. O editorial de lançamento foi fotografado por Lucas Assis e estrelado por Dany Brugni, com acessórios da joalheria baiana Dascá.

Acervo vivo

Com atuação que ultrapassa o espaço expositivo, a Ernesto Bitencourt Galeria vem se consolidando como uma referência no circuito de arte de Salvador. Fundada em 2023, a galeria reúne um acervo consistente com nomes como Carybé, Mário Cravo Neto, Aurelino dos Santos e Jayme Fygura, além de manter forte diálogo com instituições culturais.

A galeria já realizou exposições em espaços como a Caixa Cultural, coordenou salões e mostras históricas, cedeu obras em comodato a museus e ampliou sua atuação para o eixo São Paulo. No Centro Histórico, também atua como agente de ativação cultural, fortalecendo a Rua Chile como território artístico.

Fim sério

Apontada pela WGSN como uma das macrotendências para 2026, a ideia de “fim da seriedade” revela uma mudança profunda de mentalidade. Em vez da busca incessante por felicidade constante, ganha força a valorização dos micromomentos, do humor, da brincadeira e da romantização do cotidiano como ferramentas de sobrevivência emocional. Do hopecore às estéticas lúdicas, essa tendência se manifesta na moda, na beleza e no comportamento, propondo uma vida menos rígida, mais leve e possível? uma resposta direta aos tempos complexos que atravessamos.

Chamada aberta

A Galeria Cañizares, da Escola de Belas Artes da UFBA, está com inscrições abertas para o Edital de Pautas 2026. O chamamento é voltado a artistas e coletivos interessados em realizar exposições no espaço ao longo do próximo ano, por meio de cessão gratuita de pauta. Reconhecida como um dos principais espaços de arte contemporânea ligados à universidade, a Cañizares segue como plataforma de visibilidade, formação e experimentação artística em Salvador.

Fause Haten em Salvador

O espaço de verão de Fause Haten no Palacete Tirachapéu apresenta uma coleção criada especialmente para Salvador, reunindo joias, roupas, bolsas, adereços e, pela primeira vez de forma estruturada, objetos para casa. Entre os destaques estão cangas pintadas à mão, adornos inspirados em baianas, dançarinos de axé e orixás, além de colares de parede e pratos com frases poéticas. Mais do que loja, o espaço funciona como território de experimentação, onde moda, arte, memória e palavra se encontram, um gesto de afeto transformado em produto e em experiência.

Dupla estreia

Recém-inaugurado no Rio Vermelho, o Barro Vermelho Atelier e Espaço de Arte surge como novo ponto de encontro da arte contemporânea em Salvador e estreia sua programação com duas exposições que dialogam diretamente com fé, território e imaginário simbólico baiano. Capitaneado pelos artistas visuais Bruno Pamponet e Tati Sampaio, o espaço funciona como atelier, galeria, ambiente formativo e loja de arte.

A primeira é a Mostra Comemorativa “O Nosso Senhor do Bonfim”, que reúne artistas convidados para refletir sobre o Bonfim como símbolo que atravessa religiosidade, sincretismo, memória coletiva e resistência cultural. Por meio de diferentes linguagens e poéticas, as obras dialogam com os rituais, cores, gestos e afetos que marcam a festa, afirmando a arte como campo de escuta e reinvenção do sagrado no cotidiano.