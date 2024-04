PROJETO

Estão abertas inscrições para cursos gratuitos de produção musical e cultural

Vagas são para jovens de 16 a 29 anos, em Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 14:40

Aulas serão presenciais e on-line Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Música Viva, um projeto que oferece cursos gratuitos de produção musical e cultural, marketing e comunicação, roadie, iluminação, sonorização e videomaker. Podem participar jovens negros, com idades entre 16 e 29 anos, que residam em Salvador, nas cidades da Região Metropolitana e no Recôncavo. O resultado da seleção será divulgado no dia 12 de maio. As inscrições são on-line https://www.even3.com.br/musicavivaoficial/.

São 20 vagas por curso e as aulas serão em formato híbrido, com encontros on-line e presencial. Serão 3 meses de duração, iniciando em maio e concluindo em agosto. Ao final das formações alguns estudantes serão selecionados para integrar a equipe de produção do Festival Música Viva. A data e o lugar do festival ainda serão definidos.

Em junho, serão abertas as inscrições para selecionar 10 artistas ou grupos independentes baianos de todos os territórios e estilos musicais para participarem de gravações de videoclipes. A organização explicou que a ação é gratuita e tem apoio de profissionais qualificados. Os contemplados também vão participar do festival.

O Música Viva é um projeto da Panela de Barro Produção e Comunicação e da Nyack Produções, está na segunda edição e tem como objetivo incluir, através da cultura, jovens negros em situação de vulnerabilidade social que tenham interesse em atuar no mercado da música, fomentar e fortalecer o trabalho de artistas independentes da cena musical baiana. O programa é dividido em três pilares: formação profissional, produção de videoclipes de artistas independentes e um grande festival de música.

A iniciativa nasceu em 2020, com o objetivo de central de fortalecer a cena independente da música baiana. A primeira edição teve a premissa de apoiar artistas musicais que ficaram impossibilitados de trabalhar, por conta das medidas restritivas impostas no momento para conter o avanço do coronavírus.