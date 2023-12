Estilista Fause Haten abre ateliê na antiga Estação Telefônica da Graça, em Salvador

Crédito: Divulgação

O estilista Fause Haten, que se divide entre seus endereços em São Paulo e Salvador, mas passa a maior parte do Verão por aqui, abriu um ateliê na antiga Estação Telefônica da Graça, na capital baiana. O espaço, que fica na sobreloja da Rua da Graça, 17, foi aberto no último dia 8 e une artes visuais e moda.



"É um ateliê para eu poder criar e mostrar meus trabalhos de artes visuais e moda em Salvador", resume, em conversa com o Alô Alô Bahia.

Ele sempre quis ter um segundo espaço na capital. "Salvador me acolhe há 23 anos, onde eu sempre me diverti muito, mas onde eu sempre quis poder criar. Sempre quis ter uma obra feita na Bahia, trabalhar com as pessoas da Bahia, com os materiais da Bahia, com a luz, os temporais da Bahia. Tanto na moda quanto nas artes, que são a mesma coisa pra mim", afirma Fause.

A nova unidade da Loja Fause Haten é um lugar para ele costurar, pintar, fotografar e fazer suas esculturas. Logo na entrada, as máquinas de costura e o cavalete de pintura deixam o “fazer” em exposição. "Não é só a beleza do quadro, mas a beleza do gesto, da pincelada. Não é só a beleza do vestido, mas a beleza das mãos que cortam, costuram e bordam", explica, ao Alô Alô Bahia.

"Existe uma grande mesa de convivência no centro e fiz uma cozinha bem equipada para fomentar encontros e afetos”, acrescenta.

Fause já tem uma clientela de moda por aqui. "Há anos, a Sabrina, da Martha Paiva, me representa muito bem na cidade. Agora vou poder receber as clientes baianas com mais produtos e com um espaço meu mais completo".

Coleção masculina

Além da coleção feminina, Fause trouxe uma novidade. "Aqui em Salvador eu estou lançando uma coleção masculina. Essa coleção só será vendida aqui presencialmente ou pelo WhatsApp para outras cidades", adianta.

Construção histórica

Com fachada e letreiros preservados, o casarão da Estação Telefônica da Graça é histórico. O restauro foi feito pela DJD Execucoes. "Esse lugar que estava fechado e todo degradado. Aos poucos, eu fui restaurando e o lugar foi se revelando quase um castelo de tão lindo. O nome já estava lá, e já é! Fui eu que cheguei depois”, comenta Fause.

Apesar de ter aberto este espaço em Salvador, Fause não pretende abandonar São Paulo. "São Paulo é onde nasci e de onde brotam todas as minhas raízes. Ter a possibilidade de viver as duas cidades, como eu já faço, é muito especial!", pontua.

Ele comenta que deve passar boa parte do Verão na capital baiana. "Janeiro eu sempre dei férias coletivas em SP e eu passo em Salvador. Agora a novidade é que eu estarei criando em Salvador nesse período”, afirma.