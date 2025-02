AUMENTA O SOM

Estudo aponta 10 músicas que deixam as pessoas felizes; veja lista

Ele percebeu que as músicas mais felizes geralmente tinham um ritmo acelerado e estavam em tom maior

O neurologista holandês Jacob Jolij criou uma fórmula para identificar as canções mais felizes da história da música. Seu estudo resultou em uma lista com 10 faixas, que inclui grandes nomes como Queen, Bon Jovi e ABBA. >

Apesar disso, o neurologista seguiu adiante e realizou uma pesquisa quantitativa, solicitando que os participantes enviassem suas músicas favoritas de todos os tempos. Com os dados em mãos, Jolij analisou as faixas e percebeu que as mais felizes geralmente tinham um ritmo acelerado, entre 140 e 150 bpm, e estavam em tom maior. Além disso, as letras abordavam temas de felicidade ou situações cotidianas.>