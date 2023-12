'Eu dou o arroba e pagamento', dispara Anitta após implorar por salgadinhos

Na véspera do Natal, a cantora Anitta, de 30 anos, resolveu chamar diversas pessoas para passar a festividade em sua casa, principalmente aquelas que não têm família, ou não estão perto dos familiares.



Com isso, a artista internacional percebeu que convidou gente demais, e a comida que estava sendo preparada em sua mansão, no Rio de Janeiro, não será suficiente para todos. A quantidade exata de convidados não foi revelada pela famosa.



"Gente, estou com uma emergência pop. Preciso de salgadinho! A gente chamou muita gente para o Natal. Eu tenho mania de todo mundo que não tem família para passar o Natal emprestar a minha. O cara falou que não tem comida. Quem faz salgadinho? Eu dou o arroba e o pagamento, as duas coisas", comentou.