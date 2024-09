GRATUITO

Evento celebra centenário de Franz Kafka

Festival Kafka – 100 Anos acontece desta segunda (16) a quarta (18) no Goethe-Institut, no Corredor da Vitória

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 06:00

O escritor Franz Kafka é autor de A Metamorfose e O Processo Crédito: divulgação

O Goethe-Institut Salvador-Bahia, em parceria com a Embaixada da República Tcheca no Brasil e o seu Consulado Honorário em Salvador, realizará, de hoje (16) a quarta (18), o Festival Kafka – 100 Anos, em homenagem ao centenário da morte do escritor Franz Kafka. O evento, que ocorrerá no Goethe, no Corredor da Vitória, contará com uma programação diversificada, incluindo concertos, exposições, leituras performativas e exibição de filmes. As atividades são gratuitas e os ingressos podem ser retirados no local ou no Sympla.

A abertura acontece às 18h30, no Teatro do Goethe-Institut, com autoridades e, em seguida, às 19h, ocorrerá o show Franz Kafka – A Metamorfose da Metáfora, diálogo entre a literatura de Kafka e a canção brasileira, com Jean Garfunkel e Pratinha Saraiva. Hoje também serão inauguradas duas exposições: Komplett Kafka – Uma Exposição de Quadrinhos, com desenhos de Nicolas Mahler, e Franz Kafka: O Homem que Transcendeu seu Tempo, com ilustrações de Renáta Fuíkova. Ambas seguem até 11 de outubro.