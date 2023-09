Evento esclarece dúvidas sobre edital do Itaú Cultural

Cássio Nobre e Virgínia Rodrigues são rtistas baianos . Crédito: 1) @iaiamaral; 2) divulgação

Já estão abertas desde agosto as inscrições para o edital Rumos, do Itaú Cultural. Para apresentar o edital aos artistas locais, Salvador recebe, neste dia 12 (terça-feira), a Caminhada Rumos, às 19h, no Teatro Jorge Amado. O grupo que vem à cidade é formado pelos gerentes do Itaú Cultural e integrantes da Comissão de Seleção Andre Furtado, do núcleo de Audiovisual e Produtos Culturais, e Valéria Toloi, de Formação, e vai esclarecer dúvidas e trocar informações sobre a cena cultural local.

Criado há 26 anos, o Rumos é um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país. O IC, fundado faz 35 anos, contribui para a valorização, preservação e difusão da arte e da cultura brasileiras.

As inscrições para a edição Rumos Itaú Cultural 2023-2024 já estão abertas e devem ser efetuadas exclusivamente pelo site rumositaucultural.org.br, até as 23h59 de 22 de setembro – horário de Brasília. Para explicar como funciona, equipes do Itaú Cultural percorrem todas as regiões do Brasil na já tradicional Caminhada Rumos, até o dia 14 de setembro, quando terá passado pelas 26 capitais, mais o Distrito Federal, abrangendo todos os estados do país.

Em setembro, a dinâmica já passou por Brasília (DF), Campo Grande (MS), Palmas (TO) e João Pessoa (PB). Depois de Salvador (BA), continua por Fortaleza (CE), no dia 13; finalizando em Teresina (PI), no dia 14.

Sobre o Rumos Itaú Cultural

Um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país, o Programa Rumos, é realizado pelo Itaú Cultural desde 1997, fomentando a produção artística e cultural brasileira. A iniciativa recebeu mais de 75,8 mil inscrições desde a sua primeira edição, vindos de todos os estados do país e do exterior. Destes, foram contempladas 1,5 mil propostas nas cinco regiões brasileiras, que receberam o apoio da instituição para o desenvolvimento dos projetos selecionados nas mais diversas áreas de expressão ou de pesquisa.

Os trabalhos resultantes da seleção de todas as edições foram vistos por mais de 7 milhões de pessoas em todo o país. Além disso, mais de mil emissoras de rádio e televisão parceiras divulgaram os trabalhos selecionados.

Na última edição, de 2019-2020, foram 11.246 projetos inscritos, resultando em 90 projetos selecionados.

SERVIÇO

Caminhada Rumos em Salvador

12 de setembro, terça-feira, das 19h às 21h

Local: Teatro Jorge Amado

Rua Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba

Telefone: (71) 3561-5694

Entrada gratuita (sujeito à lotação)