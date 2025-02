DESABAFO

Ex-apresentador revela mágoa da Record após demissão: 'Sem despedida'

Luiz Bacci foi demitido do Cidade Alerta em janeiro

Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 18:02

Luiz Bacci apresentava o Cidade Alerta Crédito: Reprodução

Convidado do programa Domingo Legal, do SBT, neste domingo (9), o apresentador Luiz Bacci comentou sobre sua demissão da Record, em janeiro deste ano. O jornalista lamentou não ter tido espaço para se despedir do seu público do Cidade Alerta. >

"Eles acabaram encerrando o contrato sem despedida, que é o que me chateou. 17 anos é uma vida. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a Record. Você tem um apresentador que era a sua maior audiência e de repente ele quer menos tempo no ar. Eu entendi", desabafou o apresentador. >

"Eu respeito a decisão deles, mas seria mais elegante para eles e para o público em uma despedida", emendou. >

Apesar da chateação, Bacci disse ser grato pelo tempo que trabalhou na emissora. "Mas eu sou muito grato ao Edir Macedo e a família do Edir Macedo pelas oportunidades que me deu. Mas esse episódio nunca vai fazer com que meu amor e paixão pela Record morram depois de 17 anos de pura felicidade", concluiu. >