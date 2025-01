CELEBRIDADES

Ex-BBB Anny se envolve em polêmica com pousada em Pernambuco; polícia é acionada

Ela acusa o local de má conduta, enquanto o estabelecimento rebate alegando comportamento inadequado

H Heider Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 10:37

Deniziane Ferreira Crédito: TV Globo

Deniziane Ferreira, a Anny do BBB24, gerou polêmica nas redes sociais ao publicar, na quinta-feira (2), um desabafo no Instagram sobre sua experiência negativa em uma pousada em Maracaípe, Pernambuco. A ex-sister criticou o local, o qual acusou de falta de respeito com os hóspedes.

Nas redes sociais, ela informou que havia registrado um boletim de ocorrência e tomado as medidas legais necessárias para identificar os responsáveis pela propagação de informações falsas. Enquanto isso, circulou um vídeo nas redes mostrando uma viatura policial estacionada em frente à pousada onde Deniziane estava hospedada.

Anny nega acusações de pousada após polêmica nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Após a denúncia de Deniziane, a pousada se pronunciou, rebatendo as acusações e alegando que a influenciadora, que esteve no estabelecimento de 26 de dezembro até o Réveillon, teria causado desconforto aos demais hóspedes devido ao barulho.

Segundo o estabelecimento, “a moça colocava som alto no quarto dela sem se preocupar com o bem-estar dos outros hóspedes. Ela e seus amigos não respeitam as normas de convivência da pousada e, ao final da estadia, exigiram reembolso, o que consideramos uma falta de respeito com a equipe e com as regras da casa”, declarou.

Ao responder as acusações feitas pela administração da pousada, Deniziane classificou as informações como infundadas e destacou que enfrentou vários problemas durante sua estadia, como a limpeza inadequada do quarto, um chuveiro que causava choques e a falta de luz. Além disso, ela garantiu que, em nenhum momento, solicitou ou tentou pedir reembolso, ressaltando que a pousada foi paga integralmente antes do check-in.

Pousada em Pernambuco responde a acusações de Anny Crédito: Reprodução/Instagram