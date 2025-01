SAÚDE

Ex-BBB Felipe Prior é internado com infecção e surge com olho estourado

Arquiteto permanece hospitalizado em clínica particular em São Paulo e relata melhora no estado de saúde

O ex-BBB Felipe Prior revelou no último domingo (5), por meio de suas redes sociais, que está internado em uma clínica particular em São Paulo. Ele foi diagnosticado com uma infecção intestinal que também deixou sequelas em seus olhos.