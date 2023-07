Ex-chacrete Índia Potira morre aos 76 anos

A ex-chacrete Índia Potira morreu nesta terça-feira (11) no Rio de Janeiro, aos 76 anos. Maria da Glória Aguiar da Silva foi cremada no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta (12).



A atriz que fez parte do programa "Cassino do Chacrinha" entre 1970 e 1978 estava com um câncer.



Mais recentemente, ela fez uma participação especial, como ela mesma, na novela "Amor à Vida e, em 2008, participou da novela "Beleza pura", em 2008.