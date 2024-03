MEDICADA

Ex-esposa de Lucas, do BBB 24, é internada após 'forte crise'

Ex-esposa do participante do BBB 24 Lucas 'Buda', Camila Moura foi internada em um hospital desde às 8h da manhã nesta quarta-feira (6). Segundo um post no Instagram da historiadora, ela teve uma forte crise de dor e "alguns outros sintomas".

O estresse teria começado depois de Lucas flertar com Giovanna Pitel dentro do BBB. Após as declarações do, até então, marido de Camila, ela desabafou nas redes sociais. Atualmente a ex-esposa de "Buda" tem 1,8 milhões de seguidores, enquanto o ex tem apenas 147 mil. Ela apagou as fotos do casal e anunciou a separação.