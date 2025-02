VIOLÊNCIA

Ex-estrela da Disney é baleada no rosto em brincadeira no aniversário do marido

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 08:29

Christy Carlson Romano, da série 'Even Stevens' Crédito: Reprodução

Christy Carlson Romano, atriz e cantora canadense de 40 anos, conhecida por seu papel na série "Even Stevens" do Disney Channel, passou por um susto durante a festa de aniversário de seu marido, Brendan Rooney. Durante uma brincadeira de tiro ao alvo com pratos de cerâmica, ela foi atingida no rosto por fragmentos de bala. O incidente ocorreu na última sexta-feira (7), quando outro grupo atirou na direção errada, acertando Christy. >

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela detalhou o ocorrido: "Ontem foi o aniversário do meu marido e eu o levei para atirar em pombos de argila como presente. Havia outra festa acontecendo e eles atiraram na direção errada, me acertando no rosto. Brendan imediatamente entrou em ação, me avaliou e me levou às pressas para o hospital. Fui atingida em cinco lugares, um deles estava a menos de 2,5 cm de me atingir diretamente no olho direito".>

Christy revelou que um fragmento ficou alojado atrás do seu olho, mas os médicos consideraram arriscado removê-lo cirurgicamente no momento. "Infelizmente, um fragmento ficou alojado atrás do meu olho e é muito arriscado removê-lo cirurgicamente neste momento. Os médicos continuarão me monitorando. Consigo enxergar normalmente até agora", explicou.>

Apesar do susto, ela expressou gratidão por estar viva e destacou o amor pela família e amigos. "Com tudo o que aconteceu, tudo o que consigo pensar é em quão grata sou por estar viva. Amo muito minhas filhas, meu marido, minha família e meus amigos. Vi minha vida passar diante dos meus olhos e estou lhe dizendo, abrace as pessoas ao seu redor sempre que puder. A vida pode mudar em um instante", disse.>

No vídeo, Christy também agradeceu aos profissionais de saúde que a atenderam, chamando-os de "as pessoas mais incríveis e super-heróis que cuidam de nós em nossos momentos mais desesperadores". >