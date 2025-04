MÚSICA

Ex-Forró do Kilo, Saulêra volta aos palcos com novo hit

Os fãs do autêntico forró pé-de-serra têm motivo para celebrar em 2025. Saulêra, ex-vocalista da extinta banda Forró no Kilo, está de volta aos palcos com agenda cheia e um novo lançamento que promete embalar casais pelos salões da Bahia. O artista, que retomou a carreira com o álbum "Puro Forrozão" em 2024, prepara agora o lançamento do single "Sou Forrozeiro", marcado para 11 de abril nas plataformas digitais. >

A nova música carrega uma mensagem de amor ao ritmo, mostrando que o forró não tem fronteiras geográficas ou herança familiar. "O forró não escolhe quem pode amá-lo. Ele atravessa fronteiras e se torna parte da vida de quem sente essa energia", explica Saulêra, que completa 23 anos de carreira. O lançamento será celebrado com um show especial na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho, no dia 11 de abril, às 21h, com participações de Gel Barbosa, Jó Miranda, U Tal do Xote e DJ Tiago. Uma segunda apresentação está marcada para 9 de maio no mesmo local. >