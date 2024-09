VÍCIO

Ex-galã revela vício em drogas após participação em série da TV Globo

'Fui interpretar um personagem viciado em drogas… e acabei me tornando um também! Parece surreal, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu. Como eu entrei nessa armadilha? E, mais importante, como consegui escapar?', iniciou o ex-diretor em sua postagem ao falar de sua participação na série O Portador.

'Meu personagem estava afundado em drogas, e por um impulso inconsequente, tomei uma decisão que quase destruiu minha vida. Foi aí que tudo começou a desmoronar… Gravamos a série ‘O Portador’ em 1990. Meu personagem estava afundado em drogas, e por um impulso inconsequente, tomei uma decisão que quase destruiu minha vida. O que aconteceu a seguir? Minha vida virou de cabeça para baixo, e o vício me prendeu de uma forma que eu jamais imaginei', completou.

Pedro diz que os problemas com o vício começaram durante a preparação para o personagem.

'No caso do personagem, o uso de drogas pesadas seria uma experiência importante para realizar meu trabalho. A partir dali, peguei a energia daquele ser humano, comportamental, mental e emocionalmente, e me destruí. Fiquei exatamente como ele, perdido, viciado e escravo de meus comportamentos inconscientes', disse.