Ex-marido de Ana Hickmann coloca culpa no governo Lula e nas guerras por falência

Alexandre Correa e Ana Hickmann. Crédito: Redes sociais

O ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa acusado de agredir a artista, colocou no governo Lula e nas guerras a culpa pelas dificuldades que sua empresa enfrenta atualmente. As dívidas girariam em torno de R$ 40 milhões.



Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, os advogados do empresário ingressaram nesta quinta, 7, com uma ação cautelar de tutela de urgência na Vara de Falências da Comarca de São Paulo, com o objetivo de suspender, pelo período de 60 dias, execução de credores contra a empresa Hickmann Serviços Ltda, em que ele é sócio juntamente com a ex-esposa.

A defesa de Correa destaca que a estratégia judicial segue a mesma linha de "diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do governo atual (de Lula) e da crise que assola o mundo", citando as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e o Hamas.

Caso a suspensão seja aceita, o empresário - que declarou voto em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 - pretende interpor ação de recuperação judicial para evitar a falência "desta que sempre foi uma próspera empresa".

Ana Hickmann e Alexandre Correa estão sendo cobrados pela Justiça por dívidas a bancos e instituições financeiras. A maioria das dívidas seria da empresa Hickmann Serviços Ltda, que tem sede em São Paulo. As informações são do portal Estadão.

“Não faço a menor ideia, porque ainda não cheguei no fundo”Em entrevista concedida ao programa Domingo Espetacular, no último dia 26, Ana Hickmann deu a sua versão de tudo que aconteceu, e um dos tópicos da conversa foi sobre a vida financeira do casal.

“Comecei a me deparar com grandes mentiras”, disse a ex-modelo brasileira ao tomar conhecimento das dívidas acumuladas da empresa.Ana Hickmann afirma que não sabe o valor exato de quanto estão devendo. “Não faço a menor ideia, porque ainda não cheguei no fundo”, contou.

“E o motivo de eu não saber é que a gente sempre dividiu isso muito bem. Sempre deixei claro que, dentro da nossa empresa, ele é a parte administrativa e financeira. Eu [cuidava da parte de] imagem, celebridade, criação de produtos, design e marketing”, explica a apresentadora.

Ana Hickmann: apresentadora fala sobre o caso de agressão que sofreu do ex-marido

Na primeira entrevista dada após a denúncia de violência doméstica contra Alexandre Corrêa, Ana Hickmann deu mais detalhes sobre o caso de agressão envolvendo o ex-marido.

Ela afirma que ficou com medo do empresário e que ele "veio para dar uma cabeçada" na apresentadora — informação negada por Alexandre Corrêa.

O depoimento de Ana Hickmann foi dado ao programa Domingo Espetacular, da TV Record. “Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”, alega a apresentadora no primeiro trecho.

Na sequência, ela também sinaliza ter sentido vergonha pela situação e ter ficado com medo de Alexandre Corrêa diante da agressão ocorrida na residência da família em Itu (SP): “Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Fiquei com medo dele”.

À atriz e apresentadora Carolina Ferraz, ela ressaltou, sob lágrimas: "Sou eu que estou aqui machucada — e fui machucada durante muito tempo".

Ana Hickmann: Alexandre Correa rebate acusações sobre agressão

O empresário Alexandre Correa, 52, acusado de agredir e ameaçar a esposa e apresentadora Ana Hickmann, 42, adicionou uma nova informação com detalhes sobre o caso.

Segundo Alexandre, Ana estaria alcoolizada no momento da discussão. Ele também chegou a dizer que o calor de São Paulo influenciou na reação da apresentadora.