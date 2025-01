LEMBRA DELA?

Ex-musa da ‘banheira do Gugu’ choca ao gravar conteúdo +18 com casal

Em produções anteriores, ela havia filmado um vídeo erótico ao lado de um fã

Luiza Ambiel, que ficou conhecida na TV como musa da Banheira do Gugu, agora, é criadora de conteúdo +18. Ainfluenciadora viralizou nesta sexta-feira (17) após anunciar a gravação de um vídeo erótico com um casal.

No início da semana, ela também causou alvoroço na web ao escolher um fã para gravar vídeos íntimos. A modelo, que se descobriu bissexual agora aos 52 anos, revela que não tem vergonha em descobrir novas experiências.

A modelo ficou famosa nos anos 90 ao entrar na água de biquíni com convidados no programa "Domingo legal", apresentado por Gugu Liberato. Além disso, ela também participou do reality show ‘A Fazenda 12’, exibido pela Record.