REALITY

Ex-participante do programa 'Ídolos' morre aos 40 anos na França

Família do artista abriu uma vaquinha nas redes sociais para translado

Danilo Passos, mais conhecido como Danilo Queixada, ex-participante do programa Ídolos, morreu aos 40 anos no sábado, 30. Ele estava em Nice, na França, onde morava desde 2020. A causa da morte ainda é desconhecida.

Para arcar com o traslado do corpo para o Brasil, a família do artista abriu uma vaquinha nas redes sociais.