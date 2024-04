14 FERIDOS

Cadeirante morre após ser atacado por abelhas e não conseguir fugir, no oeste baiano

Um homem de 35 anos morreu após ser atacado por um enxame na tarde de domingo (31), no centro de Formosa do Rio Preto, no oeste baiano. A vítima era cadeirante e estava em um balneário na zona urbana da cidade quando as abelhas o atacaram. Ele não conseguiu fugir. Mais 14 adultos ficaram feridos, mas sobreviveram.