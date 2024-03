TRAGÉDIA

Homem morre após ser atacado por cerca de 100 abelhas em Vitória da Conquista

Um homem de 55 anos morreu vítima de um ataque com centenas de abelhas no povoado de Lagoa de Maria Clemência, zona rural de Vitória da Conquista, na tarde de segunda-feira (18).

A Coordenação do Samu 192, por meio da Prefeitura de Vitória da Conquista, informou que uma equipe com suporte avançado se deslocou para atender as vítimas e, ao chegar no local, encontrou o homem já sem sinais vitais. Ele sofreu cerca de 100 picadas.