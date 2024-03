JUAZEIRO

Escola municipal suspende aulas por risco de ataque de abelhas

A Secretaria de Educação e Juventude de Juazeiro (Seduc) suspendeu temporariamente as aulas na Escola Municipal Professora Maria Amélia de Souza Oliveira, no Salitre, após a identificação de um enxame de abelhas próximo à unidade de ensino.

De acordo com a Prefeitura, assim que localizou o enxame, a gestão da escola acionou a Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaurb) e o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada com segurança, contudo, o foco do enxame é de difícil acesso.