'GATO DE ENERGIA'

Coelba remove ligação clandestina capaz de abastecer 7 mil residências

A irregularidade foi encontrada em uma fazenda de cultivo de café no município de Nova Viçosa - no Sul baiano - e, devido ao ato ilegal, uma pessoa foi conduzida à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.

A operação contou com a participação de oito eletricistas da Neoenergia Coelba, quatro agentes da Polícia Civil e um perito técnico. No local, a distribuidora verificou que a unidade estava ligada diretamente na rede elétrica, caracterizando a ligação clandestina. A energia recuperada na ação foi de 400 mil quilowatts/hora.

“A unidade foi mapeada pela equipe de inteligência da Neoenergia Coelba, que verificou a incompatibilidade do consumo de energia com a atividade realizada no local. Comunicamos a situação à Polícia Civil para a realização de uma operação em conjunto, que confirmou a suspeita da distribuidora sobre a fraude na localidade”, explicou o gerente de Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

Além da pessoa que foi conduzida à delegacia, foi instaurado um inquérito policial contra o responsável pela unidade para apuração do crime. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.