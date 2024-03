MÊS DO CONSUMIDOR

Coelba dá até R$ 20 de desconto na conta de energia; veja como fazer

Benefício vale até 31 de março

Publicado em 14 de março de 2024 às 09:38

No mês do consumidor, Neoenergia Coelba concede até R$ 20 de desconto na conta de energia para todos os clientes Crédito: Divulgação

No mês do consumidor, a Neoenergia Coelba vai dar um presente aos clientes baianos. Até o próximo dia 31 de março, quem pagar a conta de energia utilizando o aplicativo RecargaPay vai ganhar até R$ 20 de desconto, na mesma hora.

Para isso, é preciso apenas baixar o aplicativo no celular e, no momento do pagamento, incluir o código promocional NEOPIX20. O benefício é válido para todos os clientes da distribuidora.

O valor do desconto pode ser de R$ 20, para quem utilizar o RecargaPay pela primeira vez e possuir fatura com valor acima de R$ 40; ou de R$ 10, para usuários que já são da plataforma e têm conta com valor acima de R$ 30. O benéfico poderá ser usado em uma única fatura por CPF.

É importante lembrar que o pagamento das faturas pode ser a vista ou parcelado, via cartão de crédito na modalidade PIX. Todo o processo é realizado diretamente no aplicativo, sem a necessidade de se dirigir a uma das lojas da distribuidora.

“O processo é muito intuitivo e de fácil execução. A pessoa precisa apenas baixar o aplicativo RecargaPay, selecionar ‘área pix’, inserir o código NEOPIX20, escolher como deseja pagar e concluir a operação”, ressalta Maria Aragão, Gerente de Estratégia da Arrecadação da Neoenergia.

Inadimplência

Para os clientes que estão em débito com a distribuidora, a Neoenergia Coelba permanece com o desconto de até 90% e parcelamento em 60 vezes via Desenrola Brasil.

Quem não se enquadra nos pré-requisitos do Desenrola, existem ainda condições especiais, com parcelamento em 21x via portal de negociação da distribuidora (o cliente deverá acessar a área do cliente e escolher a sua distribuidora para iniciar o processo).