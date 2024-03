CASA PRÓPRIA

Mega Feirão de Imóveis em Salvador terá desconto de até 30%; confira preços

Evento será de 14 a 17 de março

Publicado em 13 de março de 2024 às 13:08

Feirão de imóveis em Salvador Crédito: Divulgação

O sonho de ter a casa própria está cada vez mais próximo. A 3ª edição do Mega Feirão de Imóveis da IMOB - Inteligência Imobiliária começa nesta quinta-feira (14) com mais de 4 mil unidades disponíveis - como casas, apartamentos e lotes - ofertando condições especiais e exclusivas de pagamento, incluindo parcelamento do valor da entrada e isenção de taxas cartoriais.

O evento vai até domingo (17), das 8h às 20h, na sede da empresa (Paralela, rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, entrada antes do Parque de Exposições), em Salvador.

Os imóveis têm valores de R$ 164 mil até R$ 3,5 milhões, com descontos de até 30%. Em Salvador, há opções em bairros como Brotas, Paralela, Marechal Rondon, Cabula, Jardim das Margaridas, Cajazeiras, Valéria, Itaigara, Horto Florestal, Barra, Jaguaribe, Pau da Lima, Piatã, Imbuí, Itapuã, Patamares, STIEP e Caminho das Árvores. Na Região Metropolitana, há unidades em Lauro de Freitas (Recreio do Ipitanga e Buraquinho), Camaçari (Abrantes, Itacimirim e Guarajuba) e Mata de São João (Praia do Forte).

Esta será a primeira edição de 2024 do evento. São 20 incorporadoras estarão presentes na feira, apresentando empreendimentos de diferentes tipos, tamanhos e preços, prontos para morar, em fase de construção ou os que estão na planta. As empresas Makai, Civil, Alia, Gráfico, JVF, Sertenge, 3I, Concreta, LSN, Contrix, Tenda, Direcional, MRV, Stanza, Brotas Prime, Kubo, Viva Itaparica, SENSIA, Smart City Arembepe e CIPASA vão levar catálogos de produtos que incluem opções de casas, lotes e apartamentos de 1 até 3 quartos, com lazer completo.

Serviço

Mega Feirão de Imóveis - Salvador

14 a 17 de março

8h às 20h

Local: sede da IMOB - Inteligência Imobiliária, na Paralela (Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, Lojão azul com entrada antes do Parque de Exposições)

Estacionamento (com manobrista) e entrada grátis

Leia mais 5 dicas para economizar na hora de decorar o seu imóvel

Imóveis mais baratos

Apartamento em Valéria

Empreendimento: Conquista Salvador;



Construtora: Direcional;



Valores: A partir de R$ 173.000;



Estrutura: 1 ou 2 quartos, cozinha e banheiro. Lazer; Piscina, Quadra, Fitness; externo, Pet Place, Crosfit, Pomar, Salão de Festas, Churrasqueira e Parquinho;



Entrega em fevereiro de 2025.



Apartamento em Areia Branca

Empreendimento: Farol de Itapuã;



Construtora: Tenda;



Valores: a partir de R$ 178.000;



Estrutura: 2 quartos, cozinha e banheiro. Bairro planejado - Fitness externo, Salão de Festas e Churrasqueira Gourmet;



Entrega em outubro de 2025.



Cajazeiras

Empreendimento Duo Reserva Piriguá;



Construtora: Gráfico;



Valores a partir de R$ 199.000;



Estrutura: 2 quartos, varanda, cozinha e banheiro. Salão de Festas com espaço externo, Piscina com borda infinita, Salão de Jogos, Academia, Espaço Gourmet, Parque Infantil e bicicletário;

Apartamento em Piatã