Exposição celebra 30 anos da editora baiana de livros Solisluna

A “Exposição Encontro do Sol” será inaugurada nesta quinta-feira (16), às 19h, no Museu Náutico da Bahia, no Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador. A mostra comemora os 30 anos da editora baiana de livros, Solisluna Editora e ficará em cartaz até o dia 17 de dezembro, contando também com uma versão on-line no site da editora. A inauguração é aberta ao público.



A exposição é fruto do concurso de ilustração produzido pela Solisluna, que também fez parte das comemorações de aniversário. Dele, participaram artistas visuais brasileiros e estrangeiros e, ao final, foram escolhidos 30 trabalhos, que estarão expostos. Os desenhos tiveram como inspiração o tema ‘Encontro do sol com a lua’, uma alusão à marca e ao conceito da editora. Um júri formado por Valéria Pergentino, Enéas Guerra, Elaine Quirelli; Goya Lopes, Ciça Fittipaldi e Rico Lins realizou a curadoria das obras.