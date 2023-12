Exposição dá novo sentido para objetos descartados

Cada Pessoa Guarda Um Museu Dentro de Si é o nome da exposição que o artista plástico visual paulista Nino Cais apresenta a partir de hoje (5) na Caixa Cultural Salvador. Com entrada gratuita, a mostra reúne um material exclusivo com trabalhos em diversos suportes, entre fotografias, vídeos e uma instalação. Na abertura da exposição, Cais fará visita guiada, acompanhado da curadora Nathalia Lavigne. Na quarta (6) de dezembro, o artista e a curadora realizam a Oficina Cada Pessoa Guarda um Museu Dentro de Si: Arquivos Pessoais, Narrativa Visual e Redes Off-line.

Para Nathalia, que acompanha o trabalho do artista há mais de duas décadas, Nino tem uma produção importante na arte atual brasileira por refletir sobre o papel das imagens em circulação na cultura visual, acumulando livros, revistas e outros materiais. “Nessa exposição ele apresenta um recorte de sua obra a partir das aproximações com o universo dos museus e do colecionismo”, explica.

Já para o artista, a ideia do arquivo tem uma origem espontânea: “Tenho o costume e a ideia de sempre olhar as coisas na cidade, trazendo-as para o ateliê. O que adquiro, seja na forma de imagens, fotos ou objetos, vai formando uma coleção de lembranças que, possivelmente, estarão inseridos em trabalhos”.

Serviço - EXPOSIÇÃO Cada Pessoa Guarda Um Museu Dentro de Si | A partir das 19h30 de hoje (5), na Caixa Cultural Salvador (R. Carlos Gomes, Centro), com visita guiada do artista | até 4 de fevereiro, com visitação gratuita de terça a domingo, das 9h às 17h30 | OFICINA: quarta (6), das 16h30 às 19h; gratuito, com inscrições pelo site da Caixa Cultural.