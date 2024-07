CORPOS REAIS

Exposição 'Meu corpo, suas regras' chega à Biblioteca Central, nos Barris

Apresentando o tema corporeidade, o fotógrafo baiano Vini Ribeiro retrata, através das suas lentes, a violência que atravessa determinados corpos na exposição “Meu corpo, suas regras”, que chega à Biblioteca Central do Estado da Bahia no próximo dia 05 de agosto, segunda-feira, no lançamento que acontece a partir das 17h30, com acesso gratuito e aberto ao público.