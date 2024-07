APÓS CÂNCER

Fabiana Justus anuncia que passará por nova cirurgia: 'Tensa'

A empresária e influenciadora Fabiana Justus contou através das redes sociais, nesta segunda-feira (29), que passará por uma nova cirurgia, que não está relacionada com a Leucemia Mieloide Aguda enfrentada por ela nos últimos meses. Desta vez, a intervenção será para retirar um nódulo localizado ao lado da tireoide.

De acordo com a filha do empresário e apresentador Roberto Justus, o nódulo é benigno e foi descoberto há muitos anos em exame de rotina. Porém, por conta do tratamento contra o câncer, será necessário fazer a retirada.