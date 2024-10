DIA DE CELEBRAR!

Fabiana Justus comemora aniversário de 38 anos e 180 dias de transplante de medula

A influenciadora recebeu o carinho do pai, Roberto Justus, da madrasta, Ana Paula Siebert. A irmã Rafaella Justus, de 15 anos, que foi acompanhada da mãe, Ticiane Pinheiro e do padrasto, César Tralli.

“Dia de comemorar a VIDA! Me faltam palavras para tanta gratidão! OBRIGADA, DEUS!”, escreveu a influencer, posando com o look escolhido para a celebração ao lado do marido, Bruno Levi D’Ancona, de 41, e dos três filhos, as gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, e Luigi, de um ano.