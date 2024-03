VEJA VALORES

Fábio Jr. anuncia show especial para encerrar nova turnê em Salvador

Apresentação será na Concha

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de março de 2024 às 17:47

Fábio Jr. Crédito: Divulgação

Em comemoração aos 70 anos, o cantor Fábio Jr. vai presentear os fãs baianos no encerramento de sua nova turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” em Salvador. O show, que promove um passeio pela sua trajetória de sucessos, acontece no dia 21 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

A apresentação especial será dividida em três blocos, mostrando diferentes momentos da carreira do artista: o primeiro momento traz trechos de shows e contextualiza o início da carreira de Fábio Jr. A segunda parte é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina, cenas de novelas, entre outros materiais. Por fim, o terceiro aborda a intimidade do artista com material inédito.

O valor dos ingressos varia de R$ 100 a R$ 280, a depender do lote e do tipo de entrada (meia ou inteira), e estão à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla. Para assinantes do Clube Correio, o desconto é de 40% no ingresso inteira.