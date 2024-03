ARMAZÉM CONVENTION

Fábio Jr. canta hits dos 50 anos de palco

O romantismo de Fábio Jr. vai tomar conta do palco do Armazém Convention no mês de março. No dia 23, a partir das 22h, o cantor apresenta a turnê Bem Mais que Os Meus 20 e Poucos Anos, que marca os 50 anos de carreira e 70 anos de idade do artista. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 350, à venda no Sympla.