Fábio Jr. fala de relacionamentos com Maria Bethânia e Gal Costa: ‘Foi bom demais’

Para ele, o namoro com a irmã de Caetano foi "inesquecível"

Fábio Jr. participou do programa Som Brasil, apresentado por Pedro Bial, e relembrou seus "casos" com Maria Bethânia e Gal Costa no fim dos anos 70. Conhecido por ser namorador, o músico já se casou cerca de cinco vezes.