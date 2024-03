SALVADOR

Fagner fará show na Concha Acústica em abril

Nos seus 50 anos de carreira, um dos ícones da música brasileira fará show em Salvador. O cantro Fagner fará uma apresentação especial no próximo dia 13 de abril, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O artista trará ao palco canções como Borbulhas de Amor, Espumas ao Vento, Canteiros, Asa Branca, Deslizes, Riacho do Navio e ABC do Sertão.

Os valores variam entre R$ 80 (primeiro lote) e R$ 200 (terceiro lote). A venda será feita nas lojas do Pida, no Salvador Shopping, Shopping Paralela, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade.

Em 1973 foi lançado o álbum “Manera fru fru, manera: o último pau de arara”, o disco era de estreia de Raimundo Fagner Cândido Lopes, ou Fagner. No palco, acompanhado pelo seu violão, o cantor relembra sua trajetória com canções como Noturno (coração alado), As rosas não falam, de Cartola, e os poemas musicados de Florbela Espanca. Seu lado seresteiro, exposto em Serenata (2020), um de seus trabalhos mais recentes, também estará presente.