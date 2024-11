MASCAVO

'Falhei muito feio': entenda a polêmica envolvendo linha de maquiagem de influenciadora

Mariana Saad foi criticada após lançamento da sua marca própria

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 18:52

Mariana Saad foi criticada após o lançamento de marca de maquiagem Crédito: Reprodução/Redes sociais

O que era para ser um momento de celebração, causou polêmica nas redes sociais. O lançamento da marca de maquiagem Mascavo, da influenciadora Mariana Saad, foi duramente criticado por fãs e especialistas no segmento neste final de semana. O motivo? Nenhum dos produtos lançados contempla peles de pessoas pretas. No sábado (2), Mari Saad publicou um vídeo nas redes sociais em que reconhece o erro e pede desculpas.

A coleção tem quatro tipos de contornos, três tons de blush e de iluminador, dois tons de bronzer, além de pincéis e esponjas. Mas nenhum deles é recomendado para peles de pessoas negras. Mari Saad é influenciadora e acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. O lançamento da sua linha própria veio após uma parceria de sucesso com a marca brasileira Océane.

"Eu sei que existe uma grande dor e uma frustração acontecendo. Antes de qualquer coisa, eu sinto muita culpa e vim aqui para assumir todas as minhas responsabilidades", disse a influenciadora em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, no sábado (2). Apesar de os produtos não contemplarem tons de pele diversos, modelos negras estampam a campanha da marca.

"Eu entendo que, quando eu lancei a Mascavo e não inclui, nesse momento, toda a cartela de peles negras retintas, eu falhei muito feio com vocês e com tudo o que eu acredito. Estou aqui para pedir as minhas sinceras desculpas para todo mundo que magoei", completou. Veja a publicação abaixo.

A falta de diversidade foi criticada por fãs e por especialistas no ramo. Caso da influenciadora Mirella Qualha, que é conhecida por publicar vídeos testando maquiagens. "Eu fico um pouco chateada que, em pleno 2024, as marcas ainda lancem produtos que não são inclusivos e, pior, ainda tem quem defenda", disse.

"Não dá mais pra passar pano para isso, maquiagem é universal e não tem como segregar para um público apenas. O 'público alvo' de uma marca de make tem que ser o público de quem gosta de maquiagem e não pra um grupo seleto de cores de pele", escreveu no Instagram. Na postagem, Mirella, que é uma mulher preta, experimenta o contorno da marca Mascavo.