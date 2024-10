POLÊMICA

‘Falta entendimento’, diz vocalista de banda de pagode gospel sobre críticas

“Falta entendimento. Falta entender o propósito. Eu continuo com o propósito que Deus colocou no meu coração”, rebate o vocalista Juliano Bitencourt. “Crítica vai ter em todo lugar, mas é a minha postura, caráter, conduta que vai fazer a pessoa ver de uma forma correta”, acrescenta.

Antes de se batizar, Juliano já trabalhava com o gênero, mas em uma banda secular, chamada de Louca Mania. Em 2008, o artista conheceu a igreja e se converteu. Depois disso ele largou o mundo musical por dois anos, até voltar, desta vez, com o pagode… gospel.

“Quando me converti não queria saber nada de pagode. Eu pensei ‘pagode dentro da igreja?’ Passei anos para entender o que era o pagode dentro da igreja. Graças a Deus consegui e sei separar as coisas”, relembra.

Principais referências técnicas são Péricles e Thiaguinho

As músicas do Restaura são, em sua maioria, covers de louvores que fazem sucesso, como “Preciso de Ti”, do Diante do Trono, ou canções autorais. No meio gospel, as referências são Gabriela Rocha, Nívea Soares e Antônio Cirilo. Já na parte instrumental, Péricles e Thiaguinho são mencionados.