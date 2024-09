PERDA

Famoso na internet, Padre Fabrício Rodrigues morre aos 29 anos após acidente grave

Religioso ficou famoso em 2020 durante uma live

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 10:23

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13), os internautas ficaram surpresos com a informação da morte do padre Fabrício Rodrigues, que faleceu após um acidente de moto em Marabá, no Pará.

As informações da polícia local, por meio do site Diário do Pará, indica que ele teria batido contra um cavalo, que estava parado na rodovia BR-230. O religioso estava retornando para casa após trabalhar na igreja Vila Primeiro de Março, no município de São João do Araguaia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, chegou ao local do acidente, mas foi confirmado o óbito logo em seguida. O cavalo, que também sofreu o acidente, morreu na rodovia.