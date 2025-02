LUTO

Famosos lamentam morte de atriz de Gossip Girl, Buffy e Eurotrip

'Te amo e sempre vou te amar', escreveu Sarah Michelle Gellar

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 12:54

Sarah Michelle Gellar com Michelle e Blake Lively com a atriz Crédito: Reprodução

Um dia após a atriz Michelle Trachtenberg ser encontrada morta em seu apartamento aos 39 anos, a amiga Sarah Michelle Gellar, de 47 anos, prestou uma homenagem a ela com uma série de fotos do tempo em que trabalharam juntas em "Buffy the Vampire Slayer". Michelle, que também ficou famosa pelo papel em "Gossip Girl" e pelo filme "Eurotrip", faleceu ontem. >

"Michelle, me escute. Escute. Eu te amo. Eu sempre vou te amar", escreveu Gellar citando a última fala de sua personagem na série. "A coisa mais difícil neste mundo é viver nele. Eu serei corajosa. Eu viverei… por você." Ela acrescentou "????️" ao final da legenda.>

Atriz fez um transplante de fígado meses antes de morrer >

Trachtenberg entrou em "Buffy" como Dawn Summers, a irmã mais nova da personagem de Gellar, Buffy Summers, na 5ª temporada. Sua existência na série foi explicada por ela ser uma "chave" mística transformada em um corpo humano e enviada à Caçadora para protegê-la do deus maligno Glory (Clare Kramer).>

Ela permaneceu no programa até seu final, em 2003, mas Gellar sacrificou a própria vida no final da 5ª temporada — e disse à irmã: "Dawn, a coisa mais difícil neste mundo é viver nele. Seja corajosa. Viva… por mim.">

Trachtenberg foi encontrada "inconsciente e sem resposta" em seu apartamento por volta das 8h da manhã do dia 26 de fevereiro. Ela foi declarada morta no local, e a investigação ainda está em andamento, mas não há suspeita de crime, segundo a polícia.>

Uma fonte disse à revista People que a atriz de estava "muito abalada emocionalmente" e enfrentou "problemas de saúde" ao longo do último ano. "Ela contou aos amigos que estava lutando. Ela estava muito, muito doente e era aberta com as pessoas próximas sobre o quanto estava sofrendo", disse a fonte. >

Outros famosos lamentam>

O ator David Boreanaz, de Buffy, foi um dos primeiros membros do elenco a reagir à notícia nas redes sociais, escrevendo em seus stories: "Muito triste… notícia horrível. RIP e orações a ela e sua família.">

James Marsters, que interpretou o vampiro Spike na série e compartilhou muitas cenas com Trachtenberg, disse em um comunicado: "Meu coração está pesado hoje. Perdemos uma alma belíssima.">

"Michelle era extremamente inteligente, hilariamente engraçada e uma pessoa muito talentosa. Ela morreu cedo demais e deixa para trás inúmeras pessoas que a conheciam e a amavam", continuou ele. "Meu coração está com sua família, que são boas pessoas e estão sofrendo a maior perda que alguém poderia suportar. Espero que todos possam dar a eles espaço para se curarem neste momento tão difícil. Boa viagem, Michelle. Você faz falta.">

Alyson Hannigan, que interpretou Willow Rosenberg em "Buffy" também compartilhou uma homenagem emocionante no Instagram, escrevendo: "Estou profundamente triste com a notícia da partida de Michelle. Ela trazia uma energia amorosa para o set de Buffy. Meus pensamentos estão com a família e os amigos de Michelle.">

Colegas de 'Gossip Girl'>

Blake Lively, conhecida por interpretar a icônica Serena na série "Gossip Girl", compartilhou uma emocionante homenagem à colega. "Ela era eletricidade. Você sabia quando ela entrava em um cômodo porque a energia mudava. Tudo o que ela fazia, fazia com 200% de intensidade. Ela ria ao máximo das piadas de alguém, enfrentava a autoridade de frente quando sentia que algo estava errado, se dedicava profundamente ao seu trabalho e tinha orgulho de fazer parte desta comunidade e desta indústria, por mais dolorosa que pudesse ser às vezes. Ela era ferozmente leal aos seus amigos e corajosa por aqueles que amava", escreveu Blake.>

Ela continuou: "Michelle sempre usava um gloss labial com cheiro delicioso de caramelo, porque não queria apenas brilhar diante das câmeras — queria criar uma experiência agradável para todos ao seu redor, até nos detalhes mais sutis, como o aroma doce do gloss. Ela era uma pessoa gentil, em todos os sentidos. O tempo passa, e a gente acaba dando como certo que terá a chance de rever um velho amigo. Parafraseando, as verdadeiras tragédias da vida são aquelas que nos atingem de surpresa em uma terça-feira qualquer. Abrace com carinho aqueles que você ama e já amou. O mundo perdeu uma pessoa profundamente sensível e boa em Michelle. Que seu trabalho e seu enorme coração sejam lembrados por aqueles que tiveram a sorte de experimentar seu fogo.">

Ed Westwick, que interpretou Chuck Bass na série, também prestou sua homenagem através dos stories do Instagram. Ele escreveu: "Tão triste ao saber da morte da Michelle. Estou em oração aqui.">

Jessica Szohr, que deu vida à personagem Vanessa, compartilhou uma série de fotos ao lado de Michelle, acompanhadas de uma mensagem comovente: "Esta mulher incrível entrava em cena com uma energia que instantaneamente trazia um sorriso ao seu rosto. Ela não era apenas uma verdadeira profissional, mas também o antídoto perfeito para qualquer pessoa que leva a vida um pouco demasiado a sério. Sua bondade e senso de humor ultrajante criavam uma atmosfera de alegria, tanto no set como fora dele. Partilhamos inúmeras risadas durante as filmagens, por telefone e em vários eventos. As histórias cativantes dela eram tão divertidas que você não conseguia evitar querer ouvir mais! Ela era verdadeiramente única.">