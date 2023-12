Ana Hickmann denúncia Alexandre Correa por associação criminosa e fraudes financeiras

A apresentadora Ana Hickmann procurou novamente a Polícia Civil de São Paulo para realizar uma nova denúncia contra o ex-marido, Alexandre Correa, por falsificação de assinaturas em empréstimos, fraudes milionárias e outros crimes.



De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o esquema envolveria funcionários do ex-casal, de um cartório e de um banco.