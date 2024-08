DIA DOS PAIS

Mateus, da dupla com Jorge, será pai pela terceira vez

Esposa do cantor fez o anúncio nas redes sociais

O cantor sertanejo Mateus, da dupla com Jorge, está esperando o terceiro filho. Ele já é pai de Dom, 6 anos, e de Flor, 4 anos. Quem anunciou a gravidez foi a esposa do cantor, a médica Marcella Barra, no Instagram.