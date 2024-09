ARREPENDIDO

MC Livinho pede desculpa após brincar em reportagem de acidente com três morto

MC Livinho se pronunciou em suas redes sociais após ter sido detonado por invadir reportagem ao vivo que noticiava uma tragédia com três mortos em uma rodovia no Rio de Janeiro. O funkeiro estava a caminho do Rock in Rio quando viu uma repórter e começou a fazer dancinhas ao fundo.