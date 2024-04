DIA DO TRABALHADOR

Farol da Barra terá show aberto e gratuito de Psirico e Adão Negro na quarta (1º)

O evento que reúne as centrais sindicais para comemorar o Dia do Trabalhador acontece nesta quarta-feira (1º), a partir das 7h da manhã, no Farol da Barra, em Salvador, e também nas cidades de Ilhéus, Camaçari, Feira de Santana e Alagoinhas – algumas em datas mais à frente. A programação na capital baiana inclui o treinão dos trabalhadores no circuito Barra-Ondina-Barra, além de atendimentos ao público com intermediação de mão-de-obra, oferta de serviços de saúde e documentação, atividades educativas, esportivas, culturais e de lazer.

A partir das 14h haverá um ato sindical com intervenção cultural, manifestações e shows com as bandas Adão Negro e Psirico. Fazem parte das principais bandeiras de lutas que unificam as categorias do campo e da cidade: emprego decente, menos juros, aposentadoria digna, correção da tabela do Imposto de Renda, valorização dos serviços públicos, isonomia salarial e regulamentação dos trabalhadores de plataformas digitais.