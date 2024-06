NOVIDADE

Feira da Cidade lança coleção inspirada na obra de Pedro Pondé

Produtos trazem ilustrações da artista visual Ana Paula Azevedo e do Café com Oxe

Publicado em 13 de junho de 2024 às 15:23

Canecas decoradas Crédito: Divulgação

A Feira da Cidade lançou uma coleção exclusiva, resultado de uma colaboração entre Pedro Pondé e artistas visuais que participam do movimento. A série traz ilustrações inspiradas nas composições do músico, assinadas por Ana Azevedo e pelo projeto Café com Oxe, aplicadas em produtos como canecas. As peças estão disponíveis para venda no Instagram oficial da Feira da Cidade (@a_feira) e também serão comercializadas na próxima edição do evento, dias 14, 15 e 16 de junho, no Farol da Barra.

A iniciativa nasceu do desejo da criadora da Feira da Cidade, Carla Maciel, de assinar em conjunto coleções significativas e trazer em diversos suportes a aproximação das marcas e do empreendedorismo com a área cultural, fortalecendo o mercado criativo e o desenvolvimento de seus produtos autorais. “O projeto pretende unir as multilinguagens, trazendo itens identitários que falem de Salvador e valorizem artistas e obras baianas, aumentando ainda mais a potência da cultura local e seus criadores”, afirma a empreendedora.

"A escolha de Pedro Pondé para estrear esse projeto homenageia a trajetória dele. Além de ser o artista mais pedido pelo público da Feira, e o mais tocado, também fala muito da celebração desse amor visceral, dengoso e do auto-amor. E a primeira coleção, eu queria abrir com essa temática", declara a gestora da Feira da Cidade.

A ideia de Carla com a linha de produtos é promover continuamente o lançamento de coleções e fortalecer a conexão entre marcas, empreendedorismo e o setor cultural. “Este projeto pretende dinamizar o mercado criativo e fomentar o desenvolvimento de produtos autorais de alta qualidade”, afirma.

Artistas

Ana Paula Azevedo (@anaa.ilustra) é uma ilustradora baiana formada em Design pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Com vasta experiência no mercado publicitário e editorial, ilustra livros, ministra aulas na Domestika e cria conteúdos artísticos para as redes sociais.