JOGADA DE MARKETING

Felipe Neto revela que anúncio de candidatura foi ação para promover audiobooks

"Foi tudo mentira", diz influenciador sobre vídeo que simulava pré-candidatura presidencial

Felipe Neto admitiu nesta sexta-feira que seu anúncio de pré-candidatura à Presidência da República foi uma encenação para promover uma plataforma de audiobooks. "É óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma", declarou o youtuber, revelando que as falas autoritárias do vídeo anterior eram propositais. >

No vídeo polêmico publicado na quinta-feira, Felipe Neto havia declarado: "Anuncio minha pré-candidatura à Presidência da República", justificando a decisão com seu "domínio da informação" e prometendo criar uma rede social para coletar dados dos brasileiros. "Por que não usar a dependência das redes a favor do povo?", questionara no material que se revelou fake. >