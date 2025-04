'1984'

Candidatura fake? Seguidores apontam referência a livro e até ação de marketing em anúncio de Felipe Neto

Influenciador postou vídeo com discurso na noite desta quinta-feira (3)

Monique Lobo

Publicado em 3 de abril de 2025 às 21:13

Discurso de Felipe Neto foi comparado a história do livro 1984, de George Orwell Crédito: Reprodução

O vídeo publicado na noite desta quinta-feira (3), pelo influenciador Felipe Neto, anunciando a sua pré-candidatura à Presidência da República pegou todo mundo de surpresa. >

Mas, olhares mais atentos de seus seguidores levantaram algumas hipóteses de que talvez a intenção por traz do vídeo esteja bem longe do Palácio do Planalto. >

Nos comentários da publicação, seguidores apontaram as similaridades do discurso do influenciador com o livro 1984, do escritor britânico George Orwell (1903-1950). A obra, publicada em 1949, aborda temas como controle governamental, propaganda política e opressão. >

E lembraram, também, que Felipe mantém uma plataforma digital que reúne pessoas para encontros em lives sobre obras literárias, o Clube do Livro Felipe Neto, e sugeriram que a publicação desta quinta pode ser uma jogada de marketing. >

"Um vídeo claramente irônico como peça de marketing", escreveu um seguidor. "Gênio. Nunca vi uma forma dessa para divulgar um livro", disse outro. "Felipe, como sempre, sendo o maior marqueteiro do mundo", brincou uma seguidora. >

Quem pegou referências ao livro, fez a comparação. "Felipe Orwell, o grande irmão", escreveu um internauta. "Vem aí, no Clube do Livro do Felipe Neto: 1984, George Orwell (era segredo, mas eu sou ansioso)", previu outro. >

Comentários na publicação apontam similaridade com livro e até ação de marketing Crédito: Reprodução

No seu discurso, Felipe fala sobre a criação da sua rede social, a Nova Fala, que pode ser tornar em ministério em seu governo: o Ministério da Verdade. >

No livro, protagonista, Winston Smith, trabalha para o Departamento de Documentação que fica, justamente, no Ministério da Verdade da história. >

"É uma referência ao livro '1984', de George Orwell. Uma das obras mais influentes ao tratar do controle da informação e manipulação da verdade pelo Estado, por meio de mecanismos como 'Ministério da Verdade', que reescreve fatos históricos", apontou um seguidor. >

O nome da rede social em si também foi notado porque é o mesmo o idioma falado na história de Orwell, chamado de nova fala. Outro ponto que chamou a atenção de quem assistiu ao vídeo foi o trecho em que o influenciador usou o termo "irmão mais velho". >

Isso porque, o líder do partido da maior nação do livro, a Oceânia, se chama "o Grande Irmão", em inglês "Big Brother", aquele que tudo vê e controla.>

"Caramba, um GRANDE IRMÃO, já vi este filme antes em um livro bem conhecido, 1984, George Orwell. Sabia muito bem o que era a utopia do futuro", destacou outro seguidor.>

Confira o discurso de Felipe Neto na íntegra: >

"Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho dois grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora, porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade.>

A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à Presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego para o resto da vida.>

Eu quero ser presidente porque, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias, não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem então o meu segundo anúncio.>

Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da Verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livos didáticos retratariam a vontade da maioria. Como deve ser numa democracia.>

Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante ou, se eu for jovem demais ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho.>