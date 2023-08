Femin leva música instrumental feita por mulheres para Alagados

Em sua segunda edição, o Femin – Festival de Mulheres Instrumentistas ocupa o Espaço Cultural Alagados nesta sexta-feira (25), com uma programação de apresentações e conversas pensada para dar destaque à trajetória desenvolvida por mulheres instrumentistas na Bahia. Com entrada franca, o evento terá início às 18h e reunirá grupos e artistas que vêm contribuindo para construir um mercado plural e inclusivo na cena instrumental baiana.



O Femin é um projeto da Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, instituição sem fins lucrativos criada em 1989, no bairro Uruguai, com projetos na área de educação, cultura e capacitação. O festival foi contemplado com o Edital Respeita as Mina, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), e teve a sua primeira edição realizada em dezembro do ano passado, no Solar do Unhão, com a participação de representações femininas musicais da Bahia. A curadoria desta segunda edição é assinada pelo Instituto de Mulheres Negras Luiza Mahin.