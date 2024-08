SERTANEJO NO PODER

Feminejo é destaque no Festival de Inverno Bahia com shows de Ana Castela e Maiara e Maraísa

Cantoras estarão no festival, que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 09:49

Maiara e Maraísa Crédito: Divulgação

Representantes do feminejo, as irmãs Maiara e Maraísa e a cantora Ana Castela são atrações do Festival de Inverno Bahia, que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, sul do estado.

No sábado (24), as cantoras que se apresentam desde os cinco anos de idade levam para o público de Conquista um show que reúne clássicos da carreira e canções apresentadas no projeto Maiara & Maraisa In Concert (baseado no DVD gravado em Portugal). “Medo Bobo”, “Nem Tchum”, “10%” e “Sorte que cê beija bem” são alguns dos principais sucessos da dupla.

Já no dia seguinte (25), ovacionada pelas crianças, Ana Castela é a voz sertaneja no palco principal do Festival de Inverno Bahia. A boiadeira, como é conhecida, apresenta novidades no repertório do show, como a música “Menino do Laço Comprido”, lançada neste mês pela cantora. Ela trabalha ainda as canções do novo DVD, “Herança Boiadeira”, como “Minha Herança”, que ultrapassa as 35 milhões de execuções no Spotify e figura entre as suas canções mais populares na plataforma.

Mistura de ritmos

O Festival de Inverno Bahia promete uma mistura de ritmos que caracteriza a música brasileira. Além do feminejo, tem pagode, forró, pop, música romântica e axé com grandes artistas nacionais se apresentando. No primeiro dia de evento (23), Nando Reis se junta ao duo ANAVITÓRIA em um show com músicas românticas e uma das mais executadas no Brasil nos últimos anos. O SPC reúne a formação original em um show que promete ser histórico. Já Xand Avião celebra o forró e a tradição nordestina na mesma noite.

Sábado (24), além de Maiara e Maraísa, o pagode do Menos é Mais, o pop de Samuel Rosa e a influência dos ritmos baianos dos Filhos de Jorge assumem o palco. Encerrando a programação, o domingo (25) tem, além de Ana Castela, um dos maiores representantes da nova geração da música brasileira, Jão, e o pop dançante e canções românticas de Seu Jorge.