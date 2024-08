ARTE

Fernanda Montenegro vai estrelar filme dirigido pelo filho

Ícone da cultura brasileira, Fernanda Montenegro já tem um novo projeto encaminhado. A artista vai estrelar o filme “Velhos bandidos”, dirigido por seu filho, Cláudio Torres. De acordo com informações do jornal O Globo, a trama será uma história de ação e deve trazer ainda o ator Ary Fontoura como um dos protagonistas.

Cláudio Torres lançou seu primeiro longa-metragem, Redentor, em 2004, com roteiro escrito em parceria com sua irmã Fernanda Torres e com a roteirista Elena Soárez. Entre os seus trabalhos de destaque, estão ainda filmes como “A Mulher Invisível” e “O Homem do Futuro”, além da série “Reality Z”, da Netflix. Já Fernanda recentemente está presente nos longas “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e “Dona Vitória”, de Andrucha.Waddington.