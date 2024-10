NOVEMBRO

Festa gratuita comemora Dia dos Mortos e homenageia Gal Costa em Salvador

Projeto inclui celebrações, oficinas de pintura de caveiras e escrita de poemas clássicos

Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 17:07

Altar para Gal Costa no Dia dos Mortos Crédito: Divulgação I Instituto Cervantes Salvador

O Dia dos Mortos será celebrado com festa, oficinas culturais e homenagens a Gal Costa pelo Instituto Cervantes. O evento chega a Salvador pela primeira vez, e conta com um altar decorado por elementos tradicionais do México, aberto para visitação até o dia 4 de novembro.

A data principal da comemoração é primeiro de novembro, na próxima sexta-feira, quando o projeto terá uma programação especial e gratuita. As boas-vindas à festa de Dia dos Mortos começarão às 17h, com uma apresentação das tradições mexicanas para o feriado.

A partir das 18h, serão realizadas oficinas de elaboração de “catrinas”, as famosas caveiras mexicanas, juntamente com workshops de pintura facial das caveiras. No México, “La Catrina” representa uma dama da alta sociedade, e é popularmente conhecida como a imagem principal da festa do Dia dos Mortos.

Além das catrinas, as oficinas também tratarão das “calaveritas literárias”, poemas satíricos em forma de epitáfio, tratando com humor a morte e criticando maneiras de viver.

As catrinas e calaveritas produzidas serão expostas às 19h30, com premiações para os trabalhos de maior destaque. Em seguida, às 20h, será realizada uma festa cheia de comida e música mexicana.

A principal figura falecida homenageada será a cantora Gal Costa, que receberá um altar ao lado de duas cantoras de língua espanhola. Junto a Gal, serão celebradas Chavela Vargas, musicista costa-riquenha e mexicana, e Maria Dolores Pradera, da Espanha.