Festival de Arte do Alto do Cabrito tem ações culturais gratuitas em julho

Espetáculos, oficinas, shows e apresentações compõem a programação que acontece de 12 a 21 de julho

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 12:26

Festival de Arte do Alto do Cabrito Crédito: Divulgação

A quarta edição do Cabrito Berra – Festival de Arte do Alto do Cabrito levará ao bairro, no Subúrbio de Salvador, uma programação extensa de oficinas, apresentação de espetáculos, saraus, roda de samba e stand up comedy, de 12 a 21 de julho. As atividades serão gratuitas e acontecerão aos finais de semana nos espaços E², Espaço Orun Aiyê, na sede do Terreiro Junsun e na Arena Point do Cabrito.

Serão seis dias de uma programação que busca fortalecer a identidade cultural do bairro através de formação, apresentações e dinamização dos espaços culturais da região, com programação gratuita para toda a família. O projeto tem como foco divulgar e potencializar artistas oriundos do bairro, que já possuem trabalhos consolidados na região.

A programação do Cabrito Berra começa nesta sexta-feira (12) com show de stand up comedy de Matheus Buente, destaque na comédia baiana. O comediante e professor de História apresenta o show “2 de Julho”, às 19h, no espaço E².

No sábado (13), será a vez do grupo Novos Arteiros apresentar o espetáculo “Africaniei”, que fala sobre a luta do negro pela ocupação dos espaços que são seus por direito. A apresentação também acontecerá no espaço E², às 19h.

O domingo (14) vai ser de saraus no Alto do Cabrito. Às 16h, no espaço E², o Sarau do Cabrito vai receber o Bonde da Calu com o Recital Maria Felipa. Nesta edição especial, o Sarau terá participação de Fabrícia de Jesus, Gleide Fraga, Jessica Sampaio, Juliana Cesar e Myriam Santana.

O Cabrito Berra retorna na semana seguinte com programação de espetáculos, oficinas e apresentações musicais, de 19 a 21 de julho. Já na sexta-feira (19), Jhoilson de Oliveira apresenta o espetáculo teatral “Maloquêro”, que narra os desafios e preconceitos enfrentados por homens e mulheres que sobrevivem nas ruas de Salvador. A direção é da atriz e arte educadora Merry Batista, do Bando de Teatro Olodum.

O fim de semana será marcado também pelas oficinas artísticas gratuitas, que acontecem sempre às 9h, no sábado (20) e no domingo (21), e têm capacidade para 20 pessoas. A inscrição pode ser realizada através do e-mail [email protected], enviando nome completo, telefone, e-mail e endereço.

Integrante do Bando de Teatro Olodum desde 2002, Jamile Alves leciona a Oficina de Dança Afro no Terreiro Junsun. Integrante do grupo de teatro Bonde da Calu, Lucila Laura promoverá a Oficina de Teatro no espaço Orí Aiê (Orun Aiyê) para crianças de 4 a 12 anos.

Já no espaço E², Mestre Gordo promoverá Oficina de Percussão para pessoas a partir de 12 anos, trabalhando arranjos, ritmos, técnica e educação musical.

Ainda no sábado, às 19h, poderá ser conferido o espetáculo Memórias do Cabrito, do Grupo de Teatro É Ao Quadrado, um encontro fictício dos povos originários que viveram no litoral do Brasil colônia com o povo que formou o Quilombo do Urubu, em São Bartolomeu.

Fechando a programação do Cabrito Berra – Festival de Arte do Alto do Cabrito, domingo acontece o Samba Cabrito Berra - Roda de Samba com Sr Z e convidados, além de Clara Castro. A apresentação musical está marcada para às 18h, na Arena Point do Cabrito.